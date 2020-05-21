2020-05-21T14:24:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Владимир Караник прокомментировал доплаты медработникам за работу с коронавирусными пациентами

— Здесь мы выполняем принцип социальной справедливости и жестко следуем указу президента, — сказал министр
Сергей Диндиков
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В нашей стране доплаты начиная от санитарки и заканчивая заведующим отделения получают строго по указу. Фото belta.byВ нашей стране доплаты начиная от санитарки и заканчивая заведующим отделения получают строго по указу. Фото belta.by
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Министр здравоохранения Владимир Караник сегодня прокомментировал ситуацию с выплатами медработникам надбавок за работу с пациентами в условиях коронавируса. Заявления он сделал сегодня, отвечая на вопрос БЕЛТА.

Во многих СМИ появилась информация, что доплата за работу будет поминутная за контакт. Министр предположил, что такая методика оплаты в других странах. В нашей стране доплаты начиная от санитарки и заканчивая заведующим отделения получают строго по указу. «И ещё никто не пожаловался, что заплатили меньше», — добавил Караник.

«Что касается персонала скорой медицинской помощи либо диагностических служб, которые по долгу службы занимаются либо транспортировкой пациентов с коронавирусной инфекцией, либо обследованием, функциональной, рентгенологической диагностикой. И здесь мы еще раз говорим о том, что, если в течение смены медицинский персонал контактировал с пациентом с коронавирусной инфекцией, оплата идет за всю смену. То есть не за те минуты, полчаса или час, пока они занимались оказанием медицинской помощи. Если таких смен в течение месяца было более 30%, оплата идет за весь месяц - то есть полная оплата", - подчеркнул министр.

По словам Владимира Караника – это социальная справедливость. Если медработник провёл десять дежурств, на которых постоянно занимался оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусом, и кто просто на одном дежурстве перевёз пациента… По-мнению министра, несправедливо, что они получат абсолютно одинаковые доплаты. Здесь начинает выполняться принцип социальной справедливости и жесткое следование указу президента. Все, кто контактировал с этими пациентами, получат доплату. Минимально — это смена. Максимально — полный рабочий месяц.

А как быть, когда привезли пациента с пневмонией, врачи с ним работают, и неизвестно заражен он коронавирусом или нет? В таком случае, в конце месяца подаются списки всех этих пациентов. А санитарные службы вместе с лечебными докторами сравнивают их со списками людей с зарегистрированной коронавирусной инфекцией.

«Все случаи оказания медицинской помощи пациентам данного профиля будут выявлены и оплачены», - заверил министр.

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