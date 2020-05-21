Депутаты проголосовали за новый герб Беларуси: Россию на глобусе заменили Европой
21 мая депутаты приняли сегодня в первом чтении изменения в закон «О государственных символах Республики Беларусь». Речь идет о косметических изменениях в государственный герб.
Министр юстиции Олег Слижевский рассказал депутатам, что изменения в эталонное изображение герба вносятся для того, чтобы более точно передать его смысловое значение.
Вот основные изменения:
- Красная звездочка стала «менее милитаристской».
- Глобус немного развернулся. Теперь на его видимой части не территория России, а Европа.
- Сети параллелей и меридианов стали менее выраженными и более тонкими.
- Контуры территории Беларуси стали более точными, страна стала чуть больше по размерам.
- Изменились колосья.
- Изменились изображения цветков клевера и льна.
- Чуть поменялась форма красно-зеленой ленты.
Когда изменения вступят в силу - придется менять печати, паспорта и все вещи, где есть изображение герба. Сколько на это уйдет денег, пока не понятно. Однако зампред Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Виктор Свилло заявил, что корректировка государственных символов не потребует дополнительных затрат. Законопроект предусматривает переходный период для замены. Он определяется не конкретными календарными сроками, а мерой необходимости. Если, например, закончились бланки с гербом, то новые будут заказываться с тем, что соответствует новым стандартам.