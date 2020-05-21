2020-05-21T14:28:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Депутаты проголосовали за новый герб Беларуси: Россию на глобусе заменили Европой

Изменения в эталонное изображение герба вносятся для того, чтобы более точно передать его смысловое значение
Геннадий МОЖЕЙКО
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Нынешний герб (слева) и обновленный (справа). Фото из архива "КП".Нынешний герб (слева) и обновленный (справа). Фото из архива "КП".
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21 мая депутаты приняли сегодня в первом чтении изменения в закон «О государственных символах Республики Беларусь». Речь идет о косметических изменениях в государственный герб.

Министр юстиции Олег Слижевский рассказал депутатам, что изменения в эталонное изображение герба вносятся для того, чтобы более точно передать его смысловое значение.

Вот основные изменения:

- Красная звездочка стала «менее милитаристской».

- Глобус немного развернулся. Теперь на его видимой части не территория России, а Европа.

- Сети параллелей и меридианов стали менее выраженными и более тонкими.

- Контуры территории Беларуси стали более точными, страна стала чуть больше по размерам.

- Изменились колосья.

- Изменились изображения цветков клевера и льна.

- Чуть поменялась форма красно-зеленой ленты.

Когда изменения вступят в силу - придется менять печати, паспорта и все вещи, где есть изображение герба. Сколько на это уйдет денег, пока не понятно. Однако зампред Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Виктор Свилло заявил, что корректировка государственных символов не потребует дополнительных затрат. Законопроект предусматривает переходный период для замены. Он определяется не конкретными календарными сроками, а мерой необходимости. Если, например, закончились бланки с гербом, то новые будут заказываться с тем, что соответствует новым стандартам.

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