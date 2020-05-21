Караник о ситуации на скорой помощи в Бобруйске: «Нарушений в доплатах не было»

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Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник во время комментирования выплат медработникам надбавок за работу с пациентами в условиях коронавируса рассказал о ситуации на станции скорой помощи в Бобруйске. Караник заявил, что из 290 работников доплаты за апрель получили 118 человек, в том числе водители, фельдшеры и врачи - «те, кто действительно оказывал помощь пациентам с COVID-19».

При этом размеры доплат министр не уточнил, но заверил, что «нарушений в доплатах выявлено не было». По его словам, «если будут выявляться нарушения, то они будут рассмотрены», и «если права медработников нарушены, они будут восстановлены».

- Для этого есть установленный законом арбитраж и механизм получения доплат. И в этот механизм средства массовой информации не входят, - цитирует Караника belta.by.

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