2020-05-21T16:16:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко заявил, что по коронавирусу мы с плато идём на спад

Особенно это хорошо отслеживается по Минску и Витебску
Сергей Диндиков
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Александр Лукашенко: "Все должны ещё месяц потерпеть этот сложный период, пока «коронавирус уйдёт насовсем". Скриншот belta.byАлександр Лукашенко: "Все должны ещё месяц потерпеть этот сложный период, пока «коронавирус уйдёт насовсем". Скриншот belta.by
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На сегодняшней встрече Александр Лукашенко заявил, что мы начинаем потихоньку сходить с плато по коронавирусу. Особенно Минск и Витебск, так как они раньше вошли в эту проблему. И на сегодняшний день все те места в больницах и поликлиниках, которые зарезервированы для пневмоний, нужно освобождать для «раковых» и прочих больных, ведь сейчас очень много отложенных операций. «Нужно их возобновлять!», — заявил президент.

Он похвалил работу министерства здравоохранения, сказал, что врачи тоже молодцы, хорошо справляются. Но пока расслабляться не стоит. Все должны ещё месяц потерпеть этот сложный период, пока «коронавирус уйдёт насовсем», добавил Александр Лукашенко

Ранее мы уже писали, что президент заявлял, что, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться. Также он говорил, что «Мы не видим роста сейчас, даже уже в минус пошли. И это счастье». Президент призвал ни в коем случае не расслабляться, и этот путь пройти до конца.

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Президент говорит, что ни в коем случае нельзя расслабляться, надо этот путь пройти до конца (подробности).

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По словам министра, «в механизм получения доплат средства массовой информации не входят» (подробности).

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"Здесь мы выполняем принцип социальной справедливости и жестко следуем указу президента", - сказал министр (подробности).

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