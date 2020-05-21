В Жировичский монастырь доставили колокол с «попечением» Путина и Лукашенко

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В Свято-Успенский Жировичский монастырь, который отмечает 500-летие, доставлены новые колокола, отлитые на воронежском заводе в России. Из 12 колоколов самый большой весит 4,2 тонны. На нем колоколе отлиты слова: «Попечением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко».

- Комплект колоколов, временная звонница и будущая колокольня - дар России к юбилею обители и 550-летию со дня обретения иконы Жировичской Божией Матери, - рассказали KP.BY в пресс-службе Посольства России. Там добавили, что колокола изготовлены благодаря финансовой поддержке банка ВТБ (Беларусь), правительств Новгородской и Воронежской областей. Доставку груза в Беларусь выполнила компания «Гефест».

В сообщении отмечается, что расходы по строительству будущей колокольни возьмет на себя Свердловская область.

Таким образом посольство России откликнулось на обращение наместника Жировичского монастыря архиепископа Гурия, подчеркнули в пресс-службе.