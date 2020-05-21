2020-05-21T17:06:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

СК рассказал о ДТП под Борисовом, где погибли 6 человек: еще двое в последний момент покинули авто

Вся компания была пьяна, водителя лишали прав за нетрезвое вождение
Павел МИЦКЕВИЧ
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СК рассказал о ДТП под Борисовом, где погибли 6 человек. Фото: СКСК рассказал о ДТП под Борисовом, где погибли 6 человек. Фото: СК
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В Следственном комитете рассказали о подробностях ДТП 17 мая под Борисовом, где погибли сразу шесть человек. Все они находились в одном авто и были нетрезвыми.

- В крови всех погибших обнаружен алкоголь в разной дозировке, - рассказала официальный представитель СК Юлия Гончарова в эфире программы «Причины и следствие с Партоном и Гончаровой» на «Радио-Минск». - Выяснилось, что в воскресенье трое молодых людей (27 лет и двое 21-летних) с тремя несовершеннолетними девушками отмечали день рождения на природе и распивали спиртные напитки. После этого компания отправилась к магазину, где познакомилась с двумя молодыми людьми. Один из них и был владельцем и водителем Renault.

Оказалось, что по счастливой случайности в аварии не погибли еще двое молодых людей. В момент страшной аварии в легковушке могли находиться восемь человек.

- Новые знакомые вызвались подвезти именинника и его друзей к одному из молодых людей домой. Но этим планам не суждено было сбыться. Парень, который звал к себе, по какой-то причине от этой идеи отказался и покинул автомобиль, - продолжает Гончарова.

СК рассказал о ДТП под Борисовом, где погибли 6 человек. Фото: СК

СК рассказал о ДТП под Борисовом, где погибли 6 человек. Фото: СК

После этого компания решила отправиться к одному из новых знакомых в Крупский район. Семеро человек сели в машину и поехали. Но в один момент 21-летнего парня попросили выйти из авто - почему, это еще выясняют.

- Молодой человек остался на дороге, а буквально через несколько минут произошло ДТП, - рассказала представитель СК.

Машина принадлежала погибшему в этой аварии 30-летнему жителю Борисова. Два года назад его лишили прав за нетрезвое вождение.

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