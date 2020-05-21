2020-05-21T17:50:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Дезинфекторы для… продуктовых тележек появились в «Евроопте»

Пока инновации используются в трех магазинах
Сергей Диндиков
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Специалисты магазинов при возврате тележек на место в торговый зал просто прогоняют их сквозь специальную арку, установленную снаружи у входа в торговый объектСпециалисты магазинов при возврате тележек на место в торговый зал просто прогоняют их сквозь специальную арку, установленную снаружи у входа в торговый объект
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«Евроопт» установил оборудование для дезинфекции покупательских тележек. Это специальные арочные барьеры. Сегодня их используют в трех магазинах. Конечно, тележки для покупок, так же как и корзинки, регулярно проходят обязательную дезинфекцию в торговых объектах сети. Но с новыми технологиями процесс дезинфекции тележек стал намного проще, быстрее и эффективнее!

Специалисты магазинов при возврате тележек на место в торговый зал просто прогоняют их сквозь специальную арку, установленную снаружи у входа в торговый объект. При этом датчик движения автоматически запускает процесс дезинфекции.

- В период пандемии коронавируса приняты дополнительные меры предосторожности. Продавцы обеспечены защитными масками и перчатками, проводится регулярная обработка тележек, корзинок и помещений дезинфицирующими средствами. И установка специального оборудования для дезинфекции тележек в наших крупных торговых объектах, где наблюдается большой поток людей, - это еще один шаг в этом направлении, - подчеркнул руководитель пресс-службы сети «Евроопт» Егор Хрусталев.

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