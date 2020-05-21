Водитель ехал без прав на легковом автомобиле под Вилейкой, не справился с управлением и погиб на месте

Водитель под Вилейкой не справился с управлением и погиб на месте. Фото: УГАИ МВД

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В УГАИ МВД сообщили, что 29-летний водитель попал в аварию под Вилейкой. Молодой человек не был пристегнут и ехал без прав.

- Мужчина двигался в направлении города Молодечно. Он не справился с управлением, выехал за пределы дороги, и автомобиль опрокинулся. От полученных травм водитель скончался на месте, - уточнили в МВД.

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