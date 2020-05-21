После того, как медикам запретили заезжать в «МакДональдс» за обедом, им решили привозить еду на работу

С 22 мая в Минске ресторан быстрого питания доставит бесплатные наборы обедов на станции скорой помощи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 22 мая машины скорой помощи не обслуживаются в ресторанах «МакДональдс» в Минске

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Компания «МакДональдс» с начало мая решила поддержать бригады скорой помощи, предоставляя им бесплатные наборы еды. Но в минувшую среду, 20 мая, в соцсетях появилась фотография распоряжения главврача станции скорой медицинской помощи Минска, в котором говорится, что бригадам скорой помощи запрещено обедать в ресторане «МакДональдс». Заезд в ресторан сети быстрого питания будет расцениваться как коррупция и использование служебного транспорта в личных целях.

Комментировать это распоряжение главврач Минской городской станции скорой медицинской помощи Александр Жинко "Комсомолке" не стал. Не прокомментировал эту ситуацию пока и Минздрав. Но комментарий дал «МакДональдс»:

- Рады сообщить, что мы выработали обновленный механизм предоставления помощи бригадам скорой помощи в Минске в тесной координации с УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи». С 22 мая МакДональдс в столице доставляет бесплатные наборы обедов на станции скорой помощи. МакДональдс и оператор доставки Delivio будут привозить обеды медикам прямо на рабочие места - на подстанции скорой помощи.

В компании уточняют, что их акция в Витебске, Гомеле, Бресте и Могилеве пока осуществляется без изменений. А вот с 22 мая в ресторанах «МакДональдс» в Минске, включая МакДрайв, машины скорой помощи не обслуживаются.

Компания поблагодарила руководство Минской станции скорой медицинской помощи и сервис доставки Delivio за содействие в развитии акции.