В Минске трое молодых людей оформляли микрозаймы с чужих смартфонов, деньги переводили себе на счет и устраивали вечеринки

Молодые люди похищали деньги у знакомых через интернет-банкинг и устраивали вечеринки. Фото: yandex.by

Своих жертв мошенники искали через знакомых, в торговых центрах и кафе

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Как сообщили в МВД, в милицию месяц назад обратились люди, которые просили найти молодых людей, похитивших деньги через мобильное приложение. Мошенниками оказались трое молодых людей в возрасте 18-ти и 19-ти лет.

«Парни просили у своих знакомых мобильные телефоны, устанавливали приложение интернет-банкинга. С его помощью они оформляли микрозаймы в размере 100 белорусских рублей. Деньги мошенники переводили себе на счет. Парни поясняли знакомым, что мобильные устройства им необходимы для вывода денег, которые они выиграли в букмекерской конторе, так как их собственные смартфоны подключены к сети другого оператора. О том, что деньги списаны с карты, потерпевшие узнавали лишь через месяц», — пояснили в МВД.

Сотрудникам стало известно, что парни уговаривали своих знакомых, чтобы те приводили своих друзей. Даже обещали вознаграждение в размере 10-15 белорусских рублей. Также преступники искали своих жертв в кафе и торговых центрах. Они обещали небольшой заработок за пользование их смартфоном.

Возраст потерпевших составляет от 11 до 30 лет.

На похищенные деньги парни снимали квартиры и устраивали вечеринки. В социальных сетях они размещали объявления, в которых приглашали желающих присоединиться. Когда гости пьянели, один из молодых людей через их смартфоны переводил себе деньги на карту.

Предварительный ущерб от действий оценивается более чем в 4,3 тысячи белорусских рублей.

Возбуждено уголовное дело.