В Гродно во время подготовки к строительным работам нашли старинные часы и монеты

В Гродно во время нашли старинные часы и монеты. Фото: "Гродзенская праўда"

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Как сообщает «Гродзенская праўда», на улице Замковой в Гродно проводится подготовка к строительным работам и прокладывается коммуникация. Данная часть города — исторический центр. По этой причине во время проведения работ на площадке присутствует археолог. Во время очередных работ были обнаружены странные часы и монеты. Находка датируется XIX - началом XX века.

«В ближайшее время мы будем проводить работу по очистке и изучению найденных предметов. Нам важно установить их ценность с исторической точки зрения. Найденные монеты и часы пока рано называть кладом», — отметила археолог Наталья Почобут.

Предметы были найдены в емкости, от которой сохранились лишь две кожаные крышки.

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Вес артефакта - 1,2 килограмма, длина - 70 сантиметров. (подробности)