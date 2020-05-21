Сразу пять легковых автомобилей пострадали при ДТП в Минске

Изменить размер текста: A A

В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, что 21 мая в Минске на проспекте Газеты «Правда» произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

«По имеющейся у нас информации, водителю одного из автомобилей стало плохо, и он совершил наезд на припаркованную машину «Пежо» вдоль дороги. Водитель данного авто, в свою очередь, наехал на автомобиль аналогичной марки. После этого, второй автомобиль «Пежо» врезался в «Ситроен», а тот — в «Лада», — сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко.

Водитель «Фольсксвагена» получил травмы.

Проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске столкнулись легковушка и маршрутка, пострадал трехлетний ребенок.

Авария произошла 20 мая на Партизанском проспекте. (подробности)