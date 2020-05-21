2020-05-21T19:40:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Сразу пять легковых автомобилей пострадали при ДТП в Минске

Водителю «Фольксвагена» стало плохо, и он совершил наезд на припаркованную легковушку
ИННА КОРСАК
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В Минске сразу пять легковых автомобилей пострадало при ДТП. Фото: lidanews.byВ Минске сразу пять легковых автомобилей пострадало при ДТП. Фото: lidanews.by
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В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, что 21 мая в Минске на проспекте Газеты «Правда» произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

«По имеющейся у нас информации, водителю одного из автомобилей стало плохо, и он совершил наезд на припаркованную машину «Пежо» вдоль дороги. Водитель данного авто, в свою очередь, наехал на автомобиль аналогичной марки. После этого, второй автомобиль «Пежо» врезался в «Ситроен», а тот — в «Лада», — сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко.

Водитель «Фольсксвагена» получил травмы.

Проводится проверка.

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Авария произошла 20 мая на Партизанском проспекте. (подробности)

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