2020-05-21T20:19:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Житель Бреста похитил из фонда помощи больным детям более 10 тысяч белорусских рублей

Возбуждено уголовное дело
ИННА КОРСАК
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Житель Бреста похитил со счета фонда помощи больным детям более 10 тыс.бел.руб. Фото: yandex.byЖитель Бреста похитил со счета фонда помощи больным детям более 10 тыс.бел.руб. Фото: yandex.by
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В эфире программы «Причины и следствие с Партоном и Гончаровой» 21 мая на «Радио-Минск» сообщили, что житель Бреста похитил из фонда помощи больным детям более 10 тысяч белорусских рублей.

«Мужчине 34 года. С 2015 года он являлся учредителем и директором одного из благотворительных фондов, который помогает больным детям. Деньги из фонда он перечислял себе на карт-счет, а также на счета различных организаций, где якобы оплачивал мебель и технику», — рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Деньги на счет благотворительного фонда поступали от неравнодушных граждан и юридических лиц, которые хотели оказать помощь больным детям.

Директор и учредитель фонда начал воровать деньги с марта 2019 года.

Возбуждено уголовное дело. С мужчины взяли обязательство о явке. Сотрудники проводят допросы работников фонда, изымают необходимую документацию.

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Житель Бреста похитил из фонда помощи больным детям более 10 тысяч белорусских рублей
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