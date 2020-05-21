2020-05-21T20:59:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Водитель микроавтобуса в Ганцевичах сбил насмерть велосипедиста

Водитель скрылся с места происшествия
ИННА КОРСАК
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Водитель микроавтобуса в Ганцевичах сбил насмерть велочипедиста. Фото: twitter.comВодитель микроавтобуса в Ганцевичах сбил насмерть велочипедиста. Фото: twitter.com
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В ГАИ УВД Брестского облисполкома сообщили, что 21 мая микроавтобус в Ганцевичах сбил насмерть велосипедиста. Мужчина скончался на месте. Ему было года.

«За рулем микроавтобуса находился 34-летний водитель. Он скрылся с места происшествия. Но сотрудникам уже через несколько часов удалось обнаружить его автомобиль. Сам водитель находился на соседней улице в нетрезвом состоянии. Медицинское освидетельствование показало 1,6 промилле алкоголя», рассказали в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Возбуждено уголовное дело.

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