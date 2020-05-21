2020-05-21T21:46:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Отопительный сезон завершается: в детских садах, школах и больницах Минска с 26 мая отключают отопление

Отопительный сезон в 2020 году длится более восьми месяцев
ИННА КОРСАК
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С 26 мая в столице отключают отопление в детских садах, школах и больницах. Фото: yandex.ruС 26 мая в столице отключают отопление в детских садах, школах и больницах. Фото: yandex.ru
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В Телеграм-канале «Минск. Официально» сообщили, что в столице с 26 мая отключают отопление в школах, детских садах и больницах. Такое решение было принято на заседании Мингорисполкома в связи прогнозами синоптиков. С 25 мая в столице ожидается теплая погода.

Отопительный сезон в 2020 году стал самым продолжительным: он длится более восьми месяцев.

Напомним, что отопление в столице начали отключать с 8 мая.

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