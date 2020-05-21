«Не понимаю возгласов, что Минобр не дал четких указаний! Все указания даны» Карпенко об аттестации школьников в четвертой четверти

Министр повторяет, что аттестованы будут все "кто нужно" и некоторых учеников предлагает приглашать на очную аттестацию

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До конца учебного года школьников - около недели. Но некоторые родители до сих пор не уверены, как будут аттестовывать детей в последней четверти. Министр образования Игорь Карпенко в эфире программы «Марков. Ничего личного» ответил на этот вопрос.

- Я думаю, что неаттестации не будет, потому что большинство все-таки школьников где-то и самостоятельно, где-то получают индивидуальные задания, где-то онлайн подключается к образовательному процессу, - сказал Карпенко. - Я буквально на прошлой неделе был в Березинском районе, посещал ряд школ. Даже в сельской школе учитель объясняет тему по физике в режиме Skype-общения. Значит, находятся несколько учеников, которые тоже присутствуют на уроке, из дома слушают эти объяснения, отвечают на вопросы и так далее. По аттестации ничего не изменилось. Мы готовы аттестовать всех тех, кто покажет определенные знания.

Министр образования вспомнил свои же слова: "аттестуем всех тех, кого нужно".

- Я не ошибся с этим термином. Потому что, например, у нас первые-вторые классы вообще не аттестовываются. В третьих и четвертых классах есть ряд предметов, по которым не идет аттестация. У нас в старшей школе, в средней школе каждый учитель знает, ну, если Таня Иванова, допустим, всегда хорошо отвечала по физике, то что сейчас изменилось от того, приходит она занятия или она из дома выполняет какие-то работы и с учителем общается?

Также глава Минобра напомнил, что любая аттестация – это индивидуальный подход.

- Мы знаем прекрасно, что каждый учитель ведет для себя какие-то еще определенные пометки, кому-то ставит оценку по совокупности нескольких уроков, а кого-то нужно позвать и на очную аттестацию. Это возможно, мы дали соответствующее указание.

Возможности для такой аттестации представлены в виде поддерживающих занятий или консультаций в шестой школьный день. Кроме того, по словам министра, можно поставить ее после занятий в обычный день, если кто-то боится приходить сейчас в школу.

Карпенко говорит, что не понимает "возгласов о том, что Минобр не дал четкие указания".

- Все четкие указания даны, - парировал Карпенко. - Я не могу за учителя принимать решение, кого и в какой форме аттестовать. Если ученик сегодня не присутствует на занятиях и находится дома, ну, конечно, ему поставят в журнал «эн», потому что он в данный момент находится под юрисдикцией своих родителей. Школа, как вы знаете, если он находится в школе, то она несет ответственность». Не значит, что рядом с этим «Н» в журнале или вместо него не может быть поставлена оценка, потому что учащийся где-то ответил на какие-то вопросы учителя, и учитель посчитал необходимым это сделать.