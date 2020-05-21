2020-05-21T22:29:04+03:00
Общество
КП Беларусь

"Я знаком с тем, что там происходит". У министра образования спросили, есть ли он в школьном вайбер-чате

"У нас неплохо работают соответствующие службы" - сказал глава ведомства
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Министр образования Игорь КарпенкоМинистр образования Игорь КарпенкоФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Во время эфира программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ ведущий Марат Марков поинтересовался у министра образования Игоря Карпенко, состоит ли он в каком-нибудь школьном вайбер-чате, где родители обсуждают вопросы.

- Мое присутствие или отсутствие в этом чате не говорит о том, что я не знаком с тем, что там происходит, - сказал Карпенко. - У нас неплохо работают соответствующие службы. И мы конечно отслеживаем все, что там происходит. Конечно, это полезно. что-то мы принимаем на вооружение, какие-то позиции озвучиваем. А что-то оставляем без внимания - как неконструктивность, сказал Карпенко.

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