2020-05-21T22:55:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Министр образования рассказал, как будут сдавать ЦТ абитуриенты, которые заразятся коронавирусом

В этом году у абитуриентов будет 3 резервных дня. Для тех, кто по уважительной причине не придет на тесты в основные даты
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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В этом году ЦТ начнется 25 июняВ этом году ЦТ начнется 25 июняФото: Павел МАРТИНЧИК
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Как изменится вступительная кампания на фоне коронавируса, рассказал министр образования Игорь Карпенко в эфире программы «Марков. Ничего личного».

- Вступительная кампания уже, по сути, началась. Мы до 1 апреля выставили уже контрольные цифры приема и на бюджет, и на платное в разрезе всех вузов, всех специальностей. Уже можно ознакомиться с этим на сайтах учебных заведений. Мы начали онлайн-регистрацию на централизованное тестирование. Сейчас мы договорились, что с 25-го начнется централизованное тестирование.

По словам Карпенко, вступительная кампания не будет особенно отличаться от прошлогодних.

- Одно новшество есть – мы договорились, чтобы соблюсти все меры санитарно-эпидемиологические, которые от нас требует Министерство здравоохранения - рассадка участников тестирования, соблюдение дистанции определенной. Мы хотим два предмета (это русский язык и математика, на которые традиционно больше всего записываются абитуриентов) провести в два дня. То есть кто-то попадет в первый день на централизованное тестирование, кто-то – во второй день. Они будут идти день за днем. Все остальное остается, как и прежде.

Запланировано три резервных дня, в которые тесты сдадут абитуриенты, которые не смогли по уважительным причинам быть на тестировании в основные дни.

- Мы не будем сосредотачивать дополнительные дни централизованного тестирования исключительно в городе Минске, как это было ранее. Мы хотим сделать в каждом областном центре. Определить такой пункт, чтобы все абитуриенты, которые не попали в основные дни на ЦТ, могли в дополнительные дни пройти его в своих областных центрах. Это будет 7 точек. Ну, и, соответственно, пойдет смещение графика подачи документов, зачисления и так далее.

Министр рассказал, как будут сдавать школьники, если заразятся коронавирусом.

- Для этого мы определили дополнительные резервные дни, сказал Карпенко. - Если вы решили самоизолироваться, то после школы надо какой-то период выждать, а не гулять по улице, ходить на различные тусовки.

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