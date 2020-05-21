"А кто гарантирует, что аттестаты справедливы?" Министр образования рассказал, почему из-за коронавируса не отменили экзамены
В эфире программы «Марков. Ничего личного» министр образования Игорь Карпенко рассказал, что вступительная кампания в 2020 году пройдет практически без изменений и объяснил позицию ведомства, почему от экзаменов не откажутся, как в других странах.
- Нельзя сравнивать нашу систему образования с системой США [где отменили экзамены]. Там и ранее активно смотрели средний балл аттестата, - провел параллели Карпенко. - Но в США нет бюджетных мест, которые есть у нас.
Министр образования говорит, что читал в интернете предложение сделать в этом году поступление в вузы по конкурсу аттестатов.
- А кто может гарантировать, что во всех этих аттестатах по справедливости выставлен рейтинг и за бортом не останется тот, кто должен был поступить в первую очередь? Как соблюсти принцип социальной справедливости в этом вопросе? - задается вопросами Игорь Карпенко. - Ведь завтра же появится куча недовольных, которые будут рассказывать, что мы что-то тут несправедливо сделали.
Глава Минобразования приводит в пример еще одно предложение по поводу ЦТ.
- Кто-то предлагал: давайте не будем проводить ЦТ, а будем по одному приглашать в аудиторию, пусть комиссии сдает экзамен - устный или письменный. Я задаю вопрос: а абитуриенты к этому готовы? Если они год или два готовились к ЦТ. Наверное, мы не должны ставить абитуриента в такую ситуацию, которая для него будет шоком, - сказал Карпенко. - Поэтому мы ничего в этой кампании не меняем.