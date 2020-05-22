2020-05-22T07:07:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Прогноз погоды в Беларуси на 22 мая: штормовой ветер, дожди и максимум +13

До лета осталось немного, а арктические циклоны все не уходят
Надежда БУТОВИЧ
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Пока с территории Беларуси не уходят дожди и шквалистый ветер.Пока с территории Беларуси не уходят дожди и шквалистый ветер.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Облачная погода с порывистым ветром и кратковременным дождем будет преобладать в Беларуси в пятницу, 22 мая, сообщили в Белгидромете.

Начиная с ночных первых часов, в Беларуси выпадут осадки: ночью местами не исключен мокрый снег, а уже днем кратковременные дожди ожидаются практически по всей территории республики.

Также ожидается порывистый ветер с северо-запада, средняя скорость порывов: 5 – 10 метров секунду, но местами «шквал» усилиться и до 14 метров в секунду.

Тревожно будет и за рассаду на огороде: ночью всего 1 - 6 тепла, а в дневные часы воздух прогреется максимум до +13 выше ноля – средняя дневная температура по стране в пятницу – 7 - 13 с плюсом.

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