2020-05-22T07:53:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Могилеве раненый пенсионер скрутил поджигателя, который пришел убить его с женой

СК расследует спланированное убийство
Надежда БУТОВИЧ
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Чтобы выманить из дома жертву убийца поджег входную дверь. Фото: УСК по Могилевской области.Чтобы выманить из дома жертву убийца поджег входную дверь. Фото: УСК по Могилевской области.
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Криминальная драма произошла в областном городе 19 мая, сообщили в пресс-службе УСК по Могилевской области.

В ту роковую ночь 59-летний горожанин пришел к дому знакомого, чтобы… убить его с супругой. Злоумышленник принес с собой лестницу, чтобы перебраться через забор, и целую сумку оружия: нож, зажигательную смесь, несколько самодельных взрывпакетов.

– Сначала подозреваемый облил горючей жидкостью и поджег входную дверь, затем он разбил одно окно и бросил в него самодельное взрывное устройство. Могилевчанин собирался бросить в другое окно и вторую взрывчатку, но она взорвалась у него в руках. В этот момент из дома выскочил потерпевший, 67-летний мужчина, – пояснили в пресс-службе.

Преступник принес с собой самодельные взрывные устройства. Фото: УСК по Могилевской области.

Преступник принес с собой самодельные взрывные устройства. Фото: УСК по Могилевской области.

Пенсионер выбежал из дома на шум, стал сбивать пламя с горящей двери, но в этот момент убийца, несмотря на свои травмы после взрыва набросился на него с ножом. Преступник ударил жертву ножом, но пенсионер смог выбить у него из рук оружие, убийца достал другой нож и снова ударил потерпевшего.

К счастью, пенсионер оказался сильнее, истекая кровью он скрутил нападавшего и держал его до приезда милиции.

– В больницу были доставлены оба. У пострадавшего тяжкие телесные повреждения – колото-резанные раны. Подозреваемый также был госпитализирован, у него травмы головы и обеих кистей. Идет следствие, назначен ряд экспертиз, – прокомментировали в УСК.

Один из взрывпакетов взорвался у него в руках. Фото: УСК по Могилевской области.

Один из взрывпакетов взорвался у него в руках. Фото: УСК по Могилевской области.

Сообщается, что убийца жил недалеко от семьи могилевчан, открыто они не конфликтовали, мотив действий пока не ясен. Однако факты говорят о том, что убийство супругов было тщательно спланировано. Подозреваемого проверят на вменяемость.

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