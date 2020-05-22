В Ганцевичском районе утонул приезжий рыбак
На водоеме недалеко от железнодорожной станции Люстно, что в Ганцевичском районе ночью был обнаружен труп мужчины. Подробности belta.by сообщила со слов Дмитрия Иванюка, официального представителя УСК по Брестской области.
– Погибший на озере Красное мужчина оказался разыскиваемым 58-летним жителем из Ляховичского района. Накануне сельчанин из агрогородка Русиновичи приехал на рыбалку. Последние пару дней шел его розыск как без вести пропавшего, – пояснил представитель УСК.
Мужчина был одиноким, поэтому его пропажу не сразу заметили. Сейчас сотрудники РОСК Ганцевичей проводят проверку для установления всех обстоятельств трагедии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В болоте под Островцом нашли тела двух рыбаков.
Молодые мужчины вышли на тонкий лед и погибли (подробности).
Во время рыбалки сын утонул на глазах отца.
Трагедия произошла в Дрогичинском районе (подробности).
Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»