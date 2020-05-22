В Ганцевичском районе утонул приезжий рыбак

Пропажу жителя Ляховичского района обнаружили не сразу, мужчина проживал один и никому не сказал, что поехал на рыбалку. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Мужчину искали милиция и волонтеры в другом районе Брестчины, не зная, что он поехал рыбачить

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На водоеме недалеко от железнодорожной станции Люстно, что в Ганцевичском районе ночью был обнаружен труп мужчины. Подробности belta.by сообщила со слов Дмитрия Иванюка, официального представителя УСК по Брестской области.

– Погибший на озере Красное мужчина оказался разыскиваемым 58-летним жителем из Ляховичского района. Накануне сельчанин из агрогородка Русиновичи приехал на рыбалку. Последние пару дней шел его розыск как без вести пропавшего, – пояснил представитель УСК.

Мужчина был одиноким, поэтому его пропажу не сразу заметили. Сейчас сотрудники РОСК Ганцевичей проводят проверку для установления всех обстоятельств трагедии.

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