2020-05-22T09:33:02+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Минсвязи рассказали о возможной отмене роуминга с Евросоюзом

Подписать соглашение могут уже в конце года, но вступит оно в силу не раньше 2022-го
Надежда БУТОВИЧ
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В Минсвязи рассказали о проработке "гармонизации тарифов" для международных звонков абонентов. Фото: pixabay.com.В Минсвязи рассказали о проработке "гармонизации тарифов" для международных звонков абонентов. Фото: pixabay.com.
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В Европарламенте на днях внесли предложение об отмене роуминга между странами ЕС и государствами «Восточного партнерства». В Минсвязи Беларуси прокомментировали агентству Минск-Новости - проект роумингового соглашения может быть подписан уже в конце 2020 года.

- Подготовка проекта о роуминговом соглашении уже началась. Проект может быть подписан примерно в декабре, но вступит он в силу не ранее 1 января 2022 года, - уточнил Сергей Нестерович, первый замминистра связи и информатизации Беларуси.

Правда, одномоментной отмены роуминга, увы, не произойдет: проектом предусматривается поэтапное снижение тарифов в течение пяти последующих лет.

Также в Минсвязи рассказали о проекте «гармонизации тарифов на услуги международного роуминга». Активную проработку данного вопроса ведут шесть стран «Восточного партнерства»: наряду с Беларусью еще Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина.

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