«Салоны загружаются на 50%». Брестский автовокзал восстанавливает сообщение с Польшей

Въехать в Польшу можно только, если согласен отсидеть 14-дневный карантин. Фото: Оксана БРОВАЧ

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Международные рейсы сформированы в основном польскими перевозчиками. Рассаживать пассажиров приходится, учитывая требования эпидемиологов. Для того чтобы соблюсти дистанцию, билет продается один на два сиденья. Автобусы следуют из Бреста в Бяла-Подляску, Варшаву и Гданьск. Загрузка салонов - 50%.

Всех, кто отправляется в Польшу, предупреждают о том, что надо соблюсти 14-дневный карантин. Кроме того, у уезжающих в Польшу пассажиров должны быть подтверждающие поездку документы (виза, разрешение на работу).

- Открытие рейсов происходит чуть ли не ежечасно. Нам поступает информация от перевозчиков, мы вводим рейсы в расписание и начинаем продажу билетов, - рассказал belta.by начальник автовокзала Николай Радюк. - Начали восстанавливать международное сообщение с Польши. Украина прорабатывается, но вопрос пока не решен.

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