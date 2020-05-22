2020-05-22T10:17:12+03:00
Политика
КП Беларусь

Фотофакт. Лукашенко получил в подарок от Зеленского вышиванку

Кроме белорусского президента такие же национальные наряды появятся у Трампа, Макрона, Эрдогана, Дуды и других глав государств
Надежда БУТОВИЧ
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Такую вышиванку, подарок от четы Зеленских, Лукашенко получит на днях. Фото: president.gov.ua.Такую вышиванку, подарок от четы Зеленских, Лукашенко получит на днях. Фото: president.gov.ua.
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В четверг, 21 мая, в Украине отметили национальный праздник - День вышиванки. Празднуют его в стране-соседке ежегодно каждый третий четверг мая. В этом году в связи с пандемией коронавируса массово его не отмечают, но чета Зеленских придумала, как и за закрытыми границами поздравить коллег с праздником Украины.

Президент и первая леди страны решили разослать подарки - национальные вышиванки - главам ряда стран, сообщила пресс-служба главы Украины. Так, оригинальные комплекты отправлены в США, Германию, Францию, Канаду, Польшу, Турцию, страны Балтии и другие.

- Вышиванка - своеобразный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности, - говорится в сопроводительном письме к подарку.

На фото президентской вышиванки, которые опубликовала пресс-служба, комплект из двух сорочек: мужской, белой с серой вышивкой, и женской, красивого изумрудного цвета, расшитой фиолетово-белой гладью.

Журналистам «Радио Свобода» пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель подтвердила: «Президенту Лукашенко также отправят сегодня вышиванку».

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