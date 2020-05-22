2020-05-22T12:40:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 мая 2020 года: уже 34 303 человека с COVID-19, 190 пациентов умерли

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 мая 2020 года
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
В Беларуси с коронавирусом борются с конца февраля.В Беларуси с коронавирусом борются с конца февраля.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало 22 мая новую статистику по распространению коронавируса в стране. По официальным данным, зарегистрированы 34 303 человека с положительным тестом на COVID-19. Прирост за сутки составил 932. Напомним, накануне, 21 мая прирост за сутки составил 945 человек.

- За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 190 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, - заявили в Минздраве. Получается, что за сутки, по официальным данным, умерли 6 человек.

Всего проведено 419 004 теста. На 22 мая выздоровели и выписаны 12 833 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, добавили в Минздраве.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко - о заболеваемости коронавирусом в Минске: «Мы не видим роста сейчас, даже уже в минус пошли. И это счастье»

Президент говорит, что ни в коем случае нельзя расслабляться, надо этот путь пройти до конца (подробности).

Минздрав Беларуси рассказал о поступлениях на благотворительный фонд.

Министерство отчиталось о тратах на борьбу с пандемией (подробности).

106 тысяч инфицированных за сутки: ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших COVID-19.

А также рассказали о согласовании дорожной карты мер борьбы с пандемией (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Снял рюкзак, смарт-часы и ушёл. В Гомеле пропал 13-летний подросток
«Прежний томограф вышел из строя еще в марте прошлого года». В Пинском онкодиспансере поставили новый аппарат
Новый рекорд пандемии коронавируса объявлен ВОЗ
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 мая 2020 года: уже 34 303 человека с COVID-19, 190 пациентов умерли
90 млн евро для борьбы с COVID-19 - Всемирный банк утвердил выделение Беларуси помощи
На пианино получается прекрасно. На бирже - не очень. Учитель музыки из Гродно перевела лжеброкерам крупную сумму денег
Не забудьте включить фары! С 25 мая ГАИ проводит спецоперацию «Внимание - дети»
Фотофакт: Лукашенко поставил автограф на первой белорусской ракете для модернизированного «Бука»
Спустя 11 лет в Скиделе узнали, кто обворовал квартиру горожанина
В реанимации умерла Любовь Земцова - режиссер, которая попала в тяжелое ДТП под Пуховичами
Фотофакт. В Толочинском районе «буханка» врезалась в столб и перевернулась - есть пострадавшие
«Вину в преступлении женщина не признала, не раскаялась». За убийство новорожденного мальчика 15 лет назад матери дали 10 лет
Лукашенко посетил ракетное производство в Мачулищах: «Войну никто не отменял»
Белорусы смогут открывать депозиты в заграничных банках, а предприятиям не придется больше отчитываться, зачем им нужна валюта
МВФ: «Находимся в фазе дискуссий с властями Беларуси по вопросу быстрого финансирования»