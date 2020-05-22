Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 мая 2020 года: уже 34 303 человека с COVID-19, 190 пациентов умерли

В Беларуси с коронавирусом борются с конца февраля. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 мая 2020 года

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Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало 22 мая новую статистику по распространению коронавируса в стране. По официальным данным, зарегистрированы 34 303 человека с положительным тестом на COVID-19. Прирост за сутки составил 932. Напомним, накануне, 21 мая прирост за сутки составил 945 человек.

- За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 190 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, - заявили в Минздраве. Получается, что за сутки, по официальным данным, умерли 6 человек.

Всего проведено 419 004 теста. На 22 мая выздоровели и выписаны 12 833 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, добавили в Минздраве.

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