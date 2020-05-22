МВФ: «Находимся в фазе дискуссий с властями Беларуси по вопросу быстрого финансирования»

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- Мы находимся в фазе дискуссий с белорусскими властями. Я не могу сейчас сказать больше, - сообщил агентству БелаПАН Надим Илахи, старший постоянный представитель МВФ по региону Центральной и Восточной Европы.

21 мая прошел вебинар, который был организован Исследовательским центром ИПМ и Фондом Конрада Аденауэра.

- Могу подтвердить, что мы получили белорусский запрос для получения средств в рамках инструмента быстрого финансирования. МВФ ведет переговоры с белорусскими властями, оценивает ситуацию и политику властей Беларуси, - сообщил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс.

Напомним, в марте белорусские власти обратились к МВФ за финансовой поддержкой из-за коронавируса. Речь идет об инструменте быстрого финансирования МВФ, «который предназначен для оказания странам - членам фонда финансовой помощи для поддержки мер политики властей по преодолению ситуаций, требующих экстренного финансирования».

Белорусские власти запросили у МВФ 900 млн долларов.

По словам министра финансов Максима Ермоловича, ресурсы МВФ Беларуси нужны для поддержания макрофинансовой стабильности. Об этом он рассказал журналистам в парламенте в апреле.

- Эти средства являются источником для обеспечения общей макрофинансовой сбалансированности. У них нет целевого назначения, у них несколько целей, в том числе и обеспечение устойчивости государственного долга, финансирование государственных расходов и так далее, - сообщил министр.

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