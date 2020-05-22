Белорусы смогут открывать депозиты в заграничных банках, а предприятиям не придется больше отчитываться, зачем им нужна валюта
В четверг, 21 мая, белорусские депутаты во втором чтении приняли законопроект о валютном регулировании, сообщило в эфире СТВ.
Новшество в законадательство, принятое 17 лет назад, в основном касается либерализации процессов по денежно-валютным операциям как для предприятий и организаций, так и для простых граждан.
Теперь для проведения валютных операций не понадобится разрешение Нацбанка. А предприятия смогут сами покупать инвалюту на бирже или в банках, не декларируя, для каких целей она нужна. Уже через год после вступления в силу законопроекта белорусские граждане смогут открывать депозиты в банках других стран.
- Нацбанку совместно с Совмином Беларуси разрешено в случае экономической угрозы либо иных чрезвычайных условий и вопросов ввести валютные ограничения. Но не более чем на один календарный год, - уточнил Петр Вабищевич, депутат Палаты представителей Нацсобрания.
Как прокомментировали депутаты, принятый закон создаст благоприятные условия для развития финансового рынка Беларуси, повысит доверие у бизнеса и граждан к проводимой госполитике в вопросах финансов.
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