Белорусы смогут открывать депозиты в заграничных банках, а предприятиям не придется больше отчитываться, зачем им нужна валюта

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В четверг, 21 мая, белорусские депутаты во втором чтении приняли законопроект о валютном регулировании, сообщило в эфире СТВ.

Новшество в законадательство, принятое 17 лет назад, в основном касается либерализации процессов по денежно-валютным операциям как для предприятий и организаций, так и для простых граждан.

Теперь для проведения валютных операций не понадобится разрешение Нацбанка. А предприятия смогут сами покупать инвалюту на бирже или в банках, не декларируя, для каких целей она нужна. Уже через год после вступления в силу законопроекта белорусские граждане смогут открывать депозиты в банках других стран.

- Нацбанку совместно с Совмином Беларуси разрешено в случае экономической угрозы либо иных чрезвычайных условий и вопросов ввести валютные ограничения. Но не более чем на один календарный год, - уточнил Петр Вабищевич, депутат Палаты представителей Нацсобрания.

Как прокомментировали депутаты, принятый закон создаст благоприятные условия для развития финансового рынка Беларуси, повысит доверие у бизнеса и граждан к проводимой госполитике в вопросах финансов.

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