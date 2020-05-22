Лукашенко посетил ракетное производство в Мачулищах: «Войну никто не отменял»

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В пятницу, 22 мая, президент с рабочим визитом посетил предприятие НПООО «ОКБ ТСП» в Мачулищах, где производят ракетное вооружение. Об этом сообщил Telegram «Пул Первого». Знакомясь с новыми военными разработками, Александр Лукашенко объяснил, зачем Беларуси необходимо ракетное вооружение, и назвал главную стратегическую задачу в военной сфере.

- Хорошо было бы, если бы все государства взяли и отменили войны. Но пока еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии. Войну никто не отменял. И, к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время. Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом, - пояснил глава государства стратегическую оборонную задачу.

В то же время президент не скрывает, что поддержание обороноспособности армии стоит для страны больших средств, проинформировала belta.by.

- Это очень дорого, особенно в это время (во время пандемии коронавируса. - Ред.). Денег лишних нет ни у кого, кроме тех, кто их печатает. Поэтому лишних денег нет, тем не менее приходится тратиться и на оборону, - добавил Лукашенко.

Также глава Беларуси вспомнил о технике, которую демонстрировали на параде в Минске: стрелковое оружие, бронетанковые машины, средства ПВО, и уточнил о необходимости ракетного вооружения.

- Нанести неприемлемый урон противнику. И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день - это ракеты, высокоточное оружие, - отметил Александр Лукашенко.

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