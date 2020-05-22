2020-05-22T11:10:09+03:00
Общество
КП Беларусь

«Вину в преступлении женщина не признала, не раскаялась». За убийство новорожденного мальчика 15 лет назад матери дали 10 лет

Жительница Ивацевичского района отправится в колонию за убийство сына
Ирина АВИДОВА
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22 мая Брестский областной суд огласил приговор в отношении жительницы Ивацевичского района, обвиняемой в убийстве новорожденного сына.

Напомним, мертвого грудничка, завернутого в пакет, нашли случайно на территории мусорной свалки недалеко от деревни Михновичи в Ивацевичском районе. Страшную находку обнаружили 3 ноября 2005 года, но как на свалке оказался убитый младенец, удалось узнать только спустя 15 лет. Ежегодно судмедэксперты проверяли генотипы предположительной матери-убийцы, только в 2019 году было проведено примерно 300 тестов.

- В ноябре 2019 года экспертам для сравнения были предоставлены образцы 37-летней сельчанки из Ивацевичского района. Экспертиза подтвердила: новорожденный ребенок - ее биологический сын, - пояснили в СК.

Женщина призналась, что осенью 2005 года она родила здорового ребенка у себя дома. Потом задушила младенца, а тельце завернула в пакет и выбросила в мусорку рядом с домом.

Суд признал фигурантку виновной по п. 2 ч. 2 ст. 139 (убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии) УК. Она приговорена к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

- Вину в совершенном преступлении женщина не признала. Из ее поведения можно сделать вывод, что она не раскаялась. Ее показания в суде отличаются от первоначальных, данных на стадии предварительного следствия. В ходе судебного следствия обвиняемая изворотливо давала показания: до убийства все помнит четко, сам момент нет, после него снова все помнит. Это говорит о том, что таким образом женщина пыталась уйти от ответственности, - рассказал прокурор отдела Брестской областной прокуратуры Юрий Прокопчук, его слова приводит belta.by.

Приговор не вступил в законную силу и может быть опротестован в установленном законом порядке.

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