Фотофакт. В Толочинском районе «буханка» врезалась в столб и перевернулась - есть пострадавшие

Водитель УАЗ не справился с управлением на мокрой трассе. Фото: ГАИ Витебск.

В ГАИ говорят, что тому виной - неблагоприятные погодные условия

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Серьезное ДТП произошло на Витебщине в четверг, 21 мая. Подробности пресс-служба ГАИ УВД Витебского облисполкома сообщила в официальной группе ВКонтакте.

Днем, примерно в 15.25, на 92-м километре автотрассы направлением Витебск - Сенно - Толочин в аварию попал водитель «буханки». Происшествие случилось на автомагистрали республиканского назначения Р25 в пределах Толочинского района.

- Двигаясь на автомобиле УАЗ, 55-летний водитель не справился с управлением. Машина съехала в правый по ходу движения кювет, где врезалась в опору линии электропередач и опрокинулась, - пояснили в пресс-службе.

В машине кроме водителя ехал еще 51-летний мужчина, обоих с травмами госпитализировали в центральную райбольницу Толочина.

В ГАИ напомнили, что во время неблагоприятных погодных условий водителям следует проявлять предельную внимательность и осторожность.

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