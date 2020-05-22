Фотофакт. В Толочинском районе «буханка» врезалась в столб и перевернулась - есть пострадавшие
Серьезное ДТП произошло на Витебщине в четверг, 21 мая. Подробности пресс-служба ГАИ УВД Витебского облисполкома сообщила в официальной группе ВКонтакте.
Днем, примерно в 15.25, на 92-м километре автотрассы направлением Витебск - Сенно - Толочин в аварию попал водитель «буханки». Происшествие случилось на автомагистрали республиканского назначения Р25 в пределах Толочинского района.
- Двигаясь на автомобиле УАЗ, 55-летний водитель не справился с управлением. Машина съехала в правый по ходу движения кювет, где врезалась в опору линии электропередач и опрокинулась, - пояснили в пресс-службе.
В машине кроме водителя ехал еще 51-летний мужчина, обоих с травмами госпитализировали в центральную райбольницу Толочина.
В ГАИ напомнили, что во время неблагоприятных погодных условий водителям следует проявлять предельную внимательность и осторожность.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Смертельный наезд в Ганцевичах: под колесами буса погиб велосипедист.
ДТП произошло в Ганцевичском районе (подробности).
В Минске задержали маршрутчика-бесправника.
Мужчина незаконно занимался пассажирскими перевозками (подробности).
Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»