В реанимации умерла Любовь Земцова - режиссер, которая попала в тяжелое ДТП под Пуховичами

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На прошлой неделе случилось ДТП в Пуховичском районе, в котором погибли режиссер Владимир Михайловский и звукорежиссер Максим Гавриленко, за жизнь режиссера Любови Земцовой, которая была в тяжелом состоянии в реанимации, боролись врачи.

22 мая стало известно, что Любовь Земцова умерла. Об этом сообщили в Фейсбуке в группе, которая посвящена документальному кино.

Напомним, группа документалистов снимала фильм о работе волонтеров кампании ByCovid-19, которые помогают врачам. Они также развозили помощь медикам.

Когда документалисты возвращались со съемок, которые проходили в Гомеле, их Citroen попал в ДТП.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли 33-летний водитель и 26-летний пассажир Citroen, а также 20-летний житель Гомеля, управлявший автомобилем Rover. Именно он выскочил на встречную полосу в Пуховичском районе в 19.40 14 мая.

Группа документалистов снимала цикл фильмов «Неизвестная Беларусь» для телеканала «Настоящее Время».