2020-05-22T12:01:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Спустя 11 лет в Скиделе узнали, кто обворовал квартиру горожанина

Мужчина уже и забыла о бесследно пропавшем золоте и ноутбуке
Надежда БУТОВИЧ
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Вор залез в квартиру через форточку и украл ювелирные изделия и ноутбук.Вор залез в квартиру через форточку и украл ювелирные изделия и ноутбук.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В Гродненской области благодаря генетической экспертизе удалось раскрыть преступление со «сроком давности». Подробности правоохранители сообщили ресурсу «Гродзенская праўда».

Кражу имущества житель Скиделя обнаружил летом 2009 года. Горожанин пришел домой и понял, что в квартире кто-то побывал…

– Из ценностей были украдены ювелирные изделия: 11 золотых и семь серебряных, а также ноутбук. Найти по горячим следам преступника сразу не удалось, – рассказали правоохранители.

Расследование затянулось на долгие годы. Проверяя данные архивов, эксперты обнаружили совпадение генома одного могилевчанина со следами, которые оставил на месте преступления вор. Задержанный сознался в этом преступлении.

– Подозреваемый рассказал, что в июле 2009 года он оказался в Скиделе проездом. Мол, добирался на попутке из Волковыска в Гродно, но машина ехала только до Скиделя. Выйдя из авто пошел прогуляться, размышляя, как попасть в областной город, когда заметил в одной из многоэтажек открытую форточку в квартире на первом этаже, – прокомментировали в милиции.

А дальше – дело техники, в квартиру вор залез через форточку, украл золото и ноутбук. В квартире заодно переоделся: надел хозяйские шорты, а свои штаны оставил. По этим забытым штанам его и вычислили спустя многие годы.

Дело отправлено на правовую оценку, подозреваемый под арестом.

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