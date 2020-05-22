Фотофакт: Лукашенко поставил автограф на первой белорусской ракете для модернизированного «Бука»

И рассказал, что хотел бы на «Полонезе» 300-километровом расписаться»

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Александр Лукашенко 22 мая посетил опытно-испытательный участок научно-производственного общества с ограниченной ответственностью «ОКБ ТСП» в Мачулищах (Минский район).

- Денег лишних нет ни у кого, кроме тех, кто их печатает (это перекладывается на весь мир, и на нас в том числе). Поэтому лишних денег нет, но тем не менее приходится тратиться и на оборону, - слова президента приводит его пресс-служба.

Лукашенко ознакомился с разработками зенитного ракетного вооружения, испытательной и производственной базой оборонного предприятия. Осмотрел ракетную технику и вооружение: реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы и роботизированную технику.

- Хорошо было бы, если бы все государства взяли и отменили войны, - заявил президент. - Но пока еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии. Войну никто не отменял. И, к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время. Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом. (...) Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день - это ракеты, высокоточное оружие.

Как сообщил близкий к пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого», глава государства расписался бы на ракете:

- Лукашенко в разговоре с Головченко: хотелось бы на твоем "Полонезе" 300-километровом расписаться!

КСТАТИ

Советский зенитно-ракетный комплекс «Бук» выпускают давно - с 1979 года. Именно из такого в 2014 году сбили малайзийский Boeing над территорией Украины.

С 2005 года глубокой модернизацией «Бука» занимаются и в Беларуси. Самая последняя наша модификация называется «Бук-МБ3К».

- От «Бука» тут осталось только название, - рассказывал «КП» военный аналитик Александр Алесин. - Это практически полная модернизация: новая электроника, новые алгоритмы работы, новая белорусская ракета.

Дальность обнаружения целей увеличилась на 30%, повысилась устойчивость комплекса к помехам. А недавно комплекс поставили на новое шасси Минского завода колесных тягачей. Восьмиколесная версия имеет повышенную грузоподъемность и мощность двигателя - дизельный ярославский 17-литровый мотор развивает 500 лошадей.

Ракета 9М318 предназначена для поражения беспилотников, аэродинамических целей, вертолетов, крылатых ракет, тактических баллистических целей.