Не забудьте включить фары! С 25 мая ГАИ проводит спецоперацию «Внимание - дети»

Чаще всего дети становятся участниками ДТП в теплые месяцы: с мая по октябрь. Фото: Александра КВИТКЕВИЧ

За безопасностью несовершеннолетних пешеходов будут следить не только правоохранители, но и педагоги с родителями

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Очередные профилактические мероприятия ГАИ в конце учебного года стартуют в Беларуси. В этот период водителям следует быть предельно внимательными, не забывать включать фары во время движения - на дороге могут оказаться дети. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

- Комплекс спецмероприятий пройдет по всей Беларуси в период с 25 мая по 5 июня. В рамках акции «Внимание - дети!» госавтоинспекторы проведут на дорогах рейды по соблюдению ПДД, скоростного режима, проезда пешеходных переходов. Также будет контролироваться безопасность перевозки детей в авто, - пояснили в пресс-службе.

Пройдут и разъяснительно-информационные мероприятия, где педагогам и родителям напомнят о том, как обеспечивать безопасность детей на дорогах, особенно на личном примере.

- С января 2020 года на дорогах Беларуси погибли 3 ребенка, еще 72 несовершеннолетних в ДТП получили травмы различной степени тяжести. Сопоставляя число пострадавших в авариях детей со временем года, мы пришли к выводу, что около 70% детей получают травмы на дорогах в теплые месяцы, в период с мая по октябрь, и часто в выходные дни - с пятницы по воскресенье. Больший процент происходит именно летом, когда дети остаются без надзора учителей и родителей, - уточнили в ГАИ.

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