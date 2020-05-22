2020-05-22T12:47:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На пианино получается прекрасно. На бирже - не очень. Учитель музыки из Гродно перевела лжеброкерам крупную сумму денег

Общая финансовая потеря составила почти BYN52 тыс. и около $8 тыс.
Сергей Диндиков
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Брокеры даже периодически возвращали часть денег, чтобы продемонстрировать легальность своей деятельностиБрокеры даже периодически возвращали часть денег, чтобы продемонстрировать легальность своей деятельности
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56-летняя жительница Гродно решила поучаствовать в виртуальных биржевых торгах. Зарегистрировалась на предложенном сайте, указала свои персональные данные, номер телефона. Ей позвонил брокер, чтобы открыть секрет быстрого и главное законного обогащения на онлайн-бирже. «Начинать нужно с небольших сумм - для того, чтобы избежать финансовых рисков», - заявлял брокер. Они даже периодически возвращали часть денег, чтобы продемонстрировать легальность своей деятельности.

Когда инвестор захотела снять более крупную сумму, менеджер онлайн-биржи сообщил, что за это придется платить комиссию в размере $600. Учителя музыки заверили, что это стандартная процедура и поводов для беспокойства нет. После этого нужно было вновь уплатить страховой взнос. Потом нужно было погасить налог за финансовую сделку. Наконец, горе-трейдер потребовала вернуть вложенные деньги, когда осознала, что общается с мошенниками. Но ее счет тут же был заблокирован, пишет БелТА.

Сумма причиненного ущерба потерпевшей составила почти BYN52 тыс. и около $8 тыс. Часть из этих денег преподаватель музыки еще и взяла в кредит.

Похожий эпизод был в Гродно тоже в марте этого года. Тогда липовый брокер биржевой онлайн-платформы выманил у местной жительницы почти BYN127 тыс. В обоих случаях следователи возбудили уголовные дела за мошенничество в особо крупном размере. Причастные к преступлениям личности устанавливаются.

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