2020-05-22T16:26:22+03:00
Общество
КП Беларусь

90 млн евро для борьбы с COVID-19 - Всемирный банк утвердил выделение Беларуси помощи

Деньги уйдут на современные аппараты ИВЛ, СИЗ для медиков, тест-системы и современные авто скорой помощи
Ирина АВИДОВА
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Белорусским медикам поможет Всемирный банк.Белорусским медикам поможет Всемирный банк.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Пакет финансовой поддержки в размере 90 млн евро для финансирования проекта по реагированию на COVID-19 уйдет в Беларусь. Об этом сообщили belta.by в представительстве ВБ в Беларуси.

- Проект поможет удовлетворить неотложные потребности системы здравоохранения в медицинском оборудовании, изделиях медицинского назначения и обучении персонала для ведения случаев инфекции COVID-19 тяжелой степени, - отметили в ВБ.

Предусмотрено обеспечение системы здравоохранения современными аппаратами ИВЛ, обезболивающими и антибиотиками, а также средствами индивидуальной защиты для медиков. Деньги направят и на мероприятия по повышению информированности граждан о мерах социального дистанцирования и гигиене.

Будет закуплено оборудование и изделия для выявления COVID-19, включая тест-системы, средства индивидуальной защиты, лабораторные реагенты, также будет профинансировано обучение медперсонала. Предполагается покупка современных авто скорой помощи и их оснащении необходимым оборудованием.

КСТАТИ

Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году. С тех пор нашей стране были выделены кредитные ресурсы в размере $1,9 млрд. Действующий инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает 9 проектов на общую сумму $942,71 млн.

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