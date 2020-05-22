Новый рекорд пандемии коронавируса объявлен ВОЗ

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Вчера мы уже писали о мировом антирекорде пандемии коронавируса. К сожалению, сегодня он побит, и цифры значительно выше.

На первом месте по количеству инфицированных продолжает оставаться США. По состоянию на 22 мая у них зафиксировано 1 620 922 случая, а умерло 96 354 человека. Это исходя из того, что жертвы пандемии только за вчера составили 1418 американцев. У соседней России зафиксировано 317,5 тысяч случаев коронавируса, 127 человек умерли вчера. После США и Бразилии наибольшее количество умерших за вчерашний день в Мексике 424 случая и в Великобритании – 338.

По информации Всемирной метрики, 21 мая в мире зафиксировано 107 085 новых случаев. Это самый высокий показатель за всё время наблюдений. Что же касается смертей, то по миру за 21 мая зафиксировано 4 934 жертвы коронавируса.

Ну, а в Беларуси количество зараженных на 22 мая составляет 34 303 человека. 190 пациентов умерли. Прирост за сутки составил 932 инфицированных COVID-19. А по словам главы государства, по коронавирусу мы с плато идем на спад и вообще, счастье, что мы в минус пошли.

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