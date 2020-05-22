«Прежний томограф вышел из строя еще в марте прошлого года». В Пинском онкодиспансере поставили новый аппарат

В пинской онкологической больнице с прошлого года не было томографа. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Это компьютерный рентгеновский спиральный томограф TSX-036A японского производства. Его купили за бюджетные деньги - стоит аппарат больше 882 тысяч рублей. Он начнет работать с 25 мая.

- Новый томограф принципиально отличается от прежнего, который вышел из строя еще в марте прошлого года. Оборудование более совершенное: у него гораздо выше разрешающая способность - аппарат 80-срезовый (старый был 32-срезовый). Он позволяет точнее визуализировать ту или иную патологию и максимально снизить лучевую нагрузку на пациента, - рассказал belta.by главный врач филиала Пинской центральной поликлиники Сергей Коханович.

Новый томограф поможет обследовать жителей Пинска, Пинского, Столинского и Ивановского районов.

На учете в Пинском межрайонном онкодиспансере находится более 11 тыс. человек. Каждый год в зоне его обслуживания специалисты выявляют 1,6 - 1,7 тыс. новых случаев заболеваний.