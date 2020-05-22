Снял рюкзак, смарт-часы и ушел. В Гомеле пропал 13-летний подросток

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В милицию обратилась мать подростка и сообщила, что 21 мая вечером Максим вышел из школы. Около магазина «Аркада», что находится в Гомеле по улице Кирова, он снял с себя рюкзак и часы с системой родительского контроля, после чего просто куда-то ушел. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает телеграм-канал МВД Беларуси «Разыскивает милиция».

На вид Максиму 10 - 13 лет, рост около 162 - 164 см. Телосложение худощавое, волосы русые средней длины, нос прямой, губы тонкие, глаза темно-серые.

На нем была черная кепка с белым логотипом в виде волнистой линии, темно-синяя болоньевая куртка с белым логотипом ZEYA, черные джинсы, черные спортивные кроссовки, под курткой черная водолазка.

Если кому-то известно местонахождение подростка, просьба сообщить в Железнодорожный РОВД Гомеля по телефонам: +375 (29) 608-25-02, 8 (0232) 50-94-04 или по общему телефону милиции 102.