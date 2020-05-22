2020-05-22T16:21:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Спас пожарный извещатель. В Ельском районе горел дом

В деревне Движки сотрудники МЧС спасли от пожара супружескую пару
Сергей Диндиков
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Сгорела кровля веранды площадью пять квадратных метров, выгорело потолочное перекрытие и имущество внутри веранды. Фото: 112.byСгорела кровля веранды площадью пять квадратных метров, выгорело потолочное перекрытие и имущество внутри веранды. Фото: 112.by
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Утром 21 мая на пульт МЧС поступило сообщение о том, что горит жилой дом в деревне Движки Ельского района. Когда подразделения спасателей прибыли по адресу, они увидели, как огонь вырывается из кровли веранды дома.

Хозяйка услышала звук пожарного извещателя, и хотела выйти на улицу. Но у выхода был огонь, поэтому она вылезла в окно. Зайдя в дом, спасатели увидели на полу веранды хозяина. Его спасли, и передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, сообщается на сайте службы спасения.

Пожар работники МЧС полностью потушили. Сгорела кровля веранды площадью пять квадратных метров, выгорело потолочное перекрытие и имущество внутри веранды. Причина происшествия устанавливается. Возможная версия – неосторожное обращение с огнем при курении.

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