Минздрав ответил на вопросы врачей о начислении надбавок за работу с COVID-19

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22 мая Минздрав на своем сайте разместил третью порцию разъяснений о том, как нужно применять указ №131 о материальном стимулировании работников здравоохранения. По нему медикам и другому персоналу медучреждений полагаются надбавки за работу с коронавирусом: от 300 до 4000 рублей в зависимости от должности и условий работы. Указ вышел больше месяца назад, но до сих пор много разночтений, кому и сколько начислять. В итоге медперсонал, выполняющий идентичные функции, по всей стране получает совершенно разные суммы. Пересказываем то, что рассказал Минздрав.

Почему одни работники (например, рентгенологи) получают надбавки за COVID-19, а другие - нет?

Это решает специальная комиссия бюджетной организации, ориентируясь на приложение к указу. Она должна составить отдельный перечень структурных подразделений (отделений, кабинетов), работа в которых дает право на установление ежемесячной надбавки, а также перечень должностей (профессий) сотрудников, которым положена ежемесячная надбавка.

Время контакта медика с больным считается по минутам, часам или сменам/дням?

Если персонал скорой либо диагностических служб, которые занимаются транспортировкой зараженных пациентов, их обследованием, функциональной, рентгенологической диагностикой, в течение смены контактировал с пациентом с коронавирусной инфекцией, оплата идет не за минуты контакта, а за всю смену. Если таких смен в течение месяца накопится более 30%, оплата идет за весь месяц.

- Данные подходы применяются в отношении медицинских и иных работников (водитель) выездной службы скорой медицинской помощи, - уточняет Минздрав.

Будут ли доплаты, если работник скорой не знает наверняка, кого перевозил: зараженного или нет?

В конце месяца скорая помощь подает списки тех пациентов, к которым они выезжали на вызов либо осуществляли транспортировку, потом это сверяют со списками людей с зарегистрированным COVID-19. То есть, если скорая 30 апреля перевозила пациента с простой пневмонией, а 2 мая у него подтвердился коронавирус, доплата пересчитывается и выплачивается «в кратчайшие сроки».

- Все случаи оказания медицинской помощи пациентам данного профиля будут выявлены и оплачены, - заверил 21 мая Владимир Караник.

Для получения информации о подтвердившихся случаях заражения служба скорой медицинской помощи (кто именно - не указано) должна обращаться в территориальный центр гигиены и эпидемиологии.

Фельдшеру или медсестре, которые не ездят на вызовы, а принимают их в отделении, положена надбавка?

Фельдшеру или медсестре, которые принимают вызовы и передают их выездным бригадам, а также фельдшеру амбулаторного приема и по комплектации медицинских укладок (набор принадлежностей в скорой. - Ред.) надбавка положена только при непосредственном контакте с подтвержденным (сразу или впоследствии) коронавирусным пациентом. Не важно, привезли его в скорой или он пришел сам.

Положена ли надбавка тем, кто проводит стерилизацию средств защиты?

Да, фельдшерам и санитаркам стерилизационных отделений, которые проводят стерилизацию средств индивидуальной защиты работников скорой, надбавка положена наравне с теми, кто работает в условиях, связанных с инфекциями.

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