Лукашенко - о России: "Наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет"

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22 мая Александр Лукашенко посетил опытно-испытательный участок оборонного предприятия «ОКБ ТСП» в Мачулищах (Минской район). Тут он возмутился тем, что Россия отказалась помочь Беларуси в создании ракетного вооружения, а также предоставить полигон для испытания белорусской ракеты.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко проинформировали, что сейчас идет разработка собственного вооружения, которое способно поражать цели на дальности до 300 км. Уже к сентябрю должен быть готов первый опытный образец этой ракеты, испытать планируется за рубежом. Рассматривают полигоны в Казахстане, Китае, России, Саудовской Аравии и Узбекистане.

Как доложили президенту, Россия «пока не хочет предоставлять свои полигоны для испытаний».

- Не надо перед россиянами становиться на колени, - отреагировал Лукашенко. - Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос.

Напомним, президент оставил свой автограф на первой белорусской зенитной управляемой ракете, пуск которой состоялся в феврале 2020 года с модернизированного в Беларуси зенитно-ракетного комплекса «Бук».

КСТАТИ

Советский зенитно-ракетный комплекс «Бук» выпускают давно - с 1979 года. Именно из такого в 2014-м сбили малайзийский Boeing над территорией Украины.

С 2005 года глубокой модернизацией «Бука» занимаются и в Беларуси. Самая последняя наша модификация называется «Бук-МБ3К».

- От «Бука» тут осталось только название, - рассказывал «КП» военный аналитик Александр Алесин. - Это практически полная модернизация: новая электроника, новые алгоритмы работы, новая белорусская ракета.

Дальность обнаружения целей увеличилась на 30%, повысилась устойчивость комплекса к помехам. А недавно комплекс поставили на новое шасси Минского завода колесных тягачей. Восьмиколесная версия имеет повышенную грузоподъемность и мощность двигателя - дизельный ярославский 17-литровый мотор развивает 500 лошадей.

Ракета 9М318 предназначена для поражения беспилотников, аэродинамических целей, вертолетов, крылатых ракет, тактических баллистических целей.