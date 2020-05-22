2020-05-22T17:35:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко снова полетал на новеньком «вертолете Гуцериева» за 14 миллионов долларов

До этого президент Беларуси засветился на итальянской винтокрылой машине - летал над чернобыльскими районами [фото]
Геннадий МОЖЕЙКО
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Лукашенко снова полетал на новеньком «вертолете Гуцериева» за 14 миллионов долларов. Фото: Дмитрий МОЛОКОВИЧ и кадр телеканала "Беларусь 1".Лукашенко снова полетал на новеньком «вертолете Гуцериева» за 14 миллионов долларов. Фото: Дмитрий МОЛОКОВИЧ и кадр телеканала "Беларусь 1".
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22 мая Александр Лукашенко прилетел на военный аэродром Мачулищи - смотреть новые ракеты белорусского производства. Там он поставил автограф на первой испытанной ракете для нового модернизированного зенитно-ракетного комплекса «Бук» - это главная белорусская военная новинка - 2019. С 2005 года глубокой модернизацией «Бука» занимаются в Беларуси. Самая последняя наша модификация называется «Бук-МБ3К».

- От «Бука» тут осталось только название, - рассказал Александр Алесин. - Это практически полная модернизация: новая электроника, новые алгоритмы работы, новая белорусская ракета.

- Не надо перед россиянами становиться на колени, - заявил Лукашенко, общаясь с военными. - Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос.

Прилетел глава государства в Мачулищи на новом итальянском вертолете AgustaWestland AW139 за 14 миллионов долларов - винтокрылая машина засветилась на кадрах телеканала «Беларусь 1». Судя по данным авиасервиса RadarBox, в Мачулищи Лукашенко прилетел прямо из своей резиденции в Острошицком Городке.

Впервые новинку засекли в феврале прошлого года - вертолет показал шоу над президентской резиденцией. Позже выяснилось, что вертолет купил российский миллиардер Михаил Гуцериев. Бизнесмен строит в Беларуси огромный горнодобывающий комбинат за 2 миллиарда долларов и уже давно общается и даже дружит с Александром Лукашенко. Формально новый вертолет, как все другие президентские борта, числится в авиакомпании «Белавиа».

Итальянский вертолет AgustaWestland AW139 за 14 миллионов долларов. Фото: Дмитрий МОЛОКОВИЧ.

Итальянский вертолет AgustaWestland AW139 за 14 миллионов долларов. Фото: Дмитрий МОЛОКОВИЧ.

Уже в июле прошлого года Александр Лукашенко лично испытал новинку - на нем он летал над чернобыльскими районами. Правда, в последнее время президент пользовался своим старым вертолетом - российским Ми-172 (это модернизированный Ми-8АМТ). Но для полета в Мачулищи выбрал вертолет посовременнее.

В июле прошлого года Александр Лукашенко лично испытал новинку – на нем он летал над чернобыльскими районами. Кадр телеканала "Беларусь 1".

В июле прошлого года Александр Лукашенко лично испытал новинку – на нем он летал над чернобыльскими районами. Кадр телеканала "Беларусь 1".

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