Лукашенко снова полетал на новеньком «вертолете Гуцериева» за 14 миллионов долларов. Фото: Дмитрий МОЛОКОВИЧ и кадр телеканала "Беларусь 1".

До этого президент Беларуси засветился на итальянской винтокрылой машине - летал над чернобыльскими районами [фото]

Изменить размер текста: A A

22 мая Александр Лукашенко прилетел на военный аэродром Мачулищи - смотреть новые ракеты белорусского производства. Там он поставил автограф на первой испытанной ракете для нового модернизированного зенитно-ракетного комплекса «Бук» - это главная белорусская военная новинка - 2019. С 2005 года глубокой модернизацией «Бука» занимаются в Беларуси. Самая последняя наша модификация называется «Бук-МБ3К».

- От «Бука» тут осталось только название, - рассказал Александр Алесин. - Это практически полная модернизация: новая электроника, новые алгоритмы работы, новая белорусская ракета.

- Не надо перед россиянами становиться на колени, - заявил Лукашенко, общаясь с военными. - Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос.

Прилетел глава государства в Мачулищи на новом итальянском вертолете AgustaWestland AW139 за 14 миллионов долларов - винтокрылая машина засветилась на кадрах телеканала «Беларусь 1». Судя по данным авиасервиса RadarBox, в Мачулищи Лукашенко прилетел прямо из своей резиденции в Острошицком Городке.

Впервые новинку засекли в феврале прошлого года - вертолет показал шоу над президентской резиденцией. Позже выяснилось, что вертолет купил российский миллиардер Михаил Гуцериев. Бизнесмен строит в Беларуси огромный горнодобывающий комбинат за 2 миллиарда долларов и уже давно общается и даже дружит с Александром Лукашенко. Формально новый вертолет, как все другие президентские борта, числится в авиакомпании «Белавиа».

Итальянский вертолет AgustaWestland AW139 за 14 миллионов долларов. Фото: Дмитрий МОЛОКОВИЧ.

Уже в июле прошлого года Александр Лукашенко лично испытал новинку - на нем он летал над чернобыльскими районами. Правда, в последнее время президент пользовался своим старым вертолетом - российским Ми-172 (это модернизированный Ми-8АМТ). Но для полета в Мачулищи выбрал вертолет посовременнее.

В июле прошлого года Александр Лукашенко лично испытал новинку – на нем он летал над чернобыльскими районами. Кадр телеканала "Беларусь 1".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Выставка вооружений MILEX-2019: робот-пулемет из «Терминатора», 20-тонный броневик и летающие гранатометы. Вместе с военным экспертом «Комсомолка» составила топ-9 самых интересных белорусских новинок [фото]

Новый вертолет для Лукашенко показал шоу над президентской резиденцией во время суперлуны. Итальянский AgustaWestland AW139 за 14 миллионов долларов перед прибытием в Минск наматывал круги над Острошицким Городком [фото, схема полета]

Зачем на президентском вертолете проводной телефон? Рассматривая из вертолета ход уборочной кампании, Лукашенко консультировался с кем-то по «телефону из СССР» [фото]

Первый самолет Лукашенко несколько раз выставляли на торги, но покупателей не нашлось. Начальная цена за Ту-154 в вип-компоновке - 2 миллиона долларов.

13 автомобилей и трактор из автопарка Лукашенко. «Комсомолка» вспомнила все президентские машины - от белых «Жигулей» и трактора до бронированного «Пульмана» [фото каждого автомобиля]

В автопарке Лукашенко появился новый бронелимузин за 1,4 миллиона евро. Такого Mercedes-Maybach Pullman Guard нет даже у Путина [фото, видео]