2020-05-22T18:00:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Мужчина проиграл деньги в столичном игорном клубе и со злости разбил автомат

Минчанин часто приходил играть и не выдержал очередного проигрыша
ИННА КОРСАК
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Мужчина проиграл деньги в игорном клубе и разбил автомат. Фото: yandex.byМужчина проиграл деньги в игорном клубе и разбил автомат. Фото: yandex.by
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В Следственном комитете Беларуси рассказали, что 33-летний мужчина в игорном клубе проиграл деньги и разбил автомат. В порыве гнева минчанин успел повредить стойку для флаеров и гипсокартонную стену.

- Сотрудники игорного клуба оперативно обратились в милицию. Несмотря на то, что на момент приезда специалистов мужчина успел покинуть заведение, его удалось быстро найти, так как он часто посещал данный игорный клуб, - рассказали в СК.

Специалисты допросили работников заведения и свидетелей произошедшего. Минчанин признался в содеянном и возместил ущерб в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело.

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Общая финансовая потеря составила почти BYN52 тыс. и около $8 тыс. (подробности)

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