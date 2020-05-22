Мужчина проиграл деньги в столичном игорном клубе и со злости разбил автомат

Мужчина проиграл деньги в игорном клубе и разбил автомат. Фото: yandex.by

Минчанин часто приходил играть и не выдержал очередного проигрыша

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В Следственном комитете Беларуси рассказали, что 33-летний мужчина в игорном клубе проиграл деньги и разбил автомат. В порыве гнева минчанин успел повредить стойку для флаеров и гипсокартонную стену.

- Сотрудники игорного клуба оперативно обратились в милицию. Несмотря на то, что на момент приезда специалистов мужчина успел покинуть заведение, его удалось быстро найти, так как он часто посещал данный игорный клуб, - рассказали в СК.

Специалисты допросили работников заведения и свидетелей произошедшего. Минчанин признался в содеянном и возместил ущерб в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело.

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