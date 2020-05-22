Австрия запретила полеты из Беларуси. «Белавиа» отменила рейсы в Вену

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Австрийские СМИ сообщили, что с 23 мая страна закрывает авиасообщение с Беларусью, Китаем, Ираном, Италией, Францией, Испанией, Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией. Полеты приостановлены до 14 июня. Напомним, рейс в Вену авиакомпания «Белавиа» открыла совсем недавно – уже в разгар пандемии коронавируса, 25 апреля. Рейс был запланирован еще до начала пандемии. Сначала рейс хотели запустить с 29 марта, но австрийские авиавласти не дали разрешение на полеты.

«Белавиа» уже отменила рейсы в Вену, об этом сообщает официальный сайт авиаперевозчика.

Напомним, из-за пандемии коронавируса минский аэропорт давно опустел - пассажиропоток упал на 90%. Однако полностью движение не остановилось: «Белавиа» продолжает летать в некоторые города Европы, совершая в среднем по 7 рейсов в сутки. Правда, загрузка самолетов, очевидно, крайне маленькая. Европа закрыта на карантин, границы на замке, а белорусы и иностранцы, которые прилетают в Минск, подписывают документ об обязательной 14-дневной изоляции.

Сейчас «Белавиа» совершает в среднем по 7 вылетов в сутки. Для сравнения – летом прошлого года белорусская авиакомпания ежедневно делала примерно по 52 вылета. То есть количество рейсов с тех пор снизилось в 7 раз.

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