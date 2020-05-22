На торгах 22 мая евро и доллар подорожали

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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи сообщили об итогах торгов, которые прошли 22 мая.

Доллар подорожал на 0,013 и теперь стоит 2,3986 белорусских рублей.

Стоимость евро выросла на 0,0016 и теперь стоит 2,6172 белорусских рубля.

Российский рубль подешевел на 0,0221 и теперь стоит 3,3424 белорусских рубля за 100 российских.

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