КП Беларусь
На торгах 22 мая евро и доллар подорожали
А российский рубль подешевел
Курсы валют на 22 мая. Фото: tut.by
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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи сообщили об итогах торгов, которые прошли 22 мая.
Доллар подорожал на 0,013 и теперь стоит 2,3986 белорусских рублей.
Стоимость евро выросла на 0,0016 и теперь стоит 2,6172 белорусских рубля.
Российский рубль подешевел на 0,0221 и теперь стоит 3,3424 белорусских рубля за 100 российских.
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