2020-05-22T18:59:52+03:00
Общество
КП Беларусь

В Барановичском районе мужчина на своем участке выкопал артиллерийский снаряд времен ВОВ

Мужчина занимался проведением земляных работ и обнаружил опасную находку
ИННА КОРСАК
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Житель Барановичского районе готовил под фундамент для гаража и выкопал артснаряд. Фото: УВД Брестского облисполкомаЖитель Барановичского районе готовил под фундамент для гаража и выкопал артснаряд. Фото: УВД Брестского облисполкома
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В УВД Брестского облисполкома рассказали, что в деревне Стволовичи мужчина на своем участке выкопал артснаряд.

«Со слов жителя, он занимался на своем участке подготовкой траншеи под фундамент для гаража и выкопал артснаряд», — сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Сотрудники РОВД и саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 оперативно выехали на место находки. Территорию немедленно обследовали. Прочих снарядов обнаружено не было.

Артснаряд, по словам специалистов, относится к арсеналу ВОВ.

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