В Барановичском районе мужчина на своем участке выкопал артиллерийский снаряд времен ВОВ
В УВД Брестского облисполкома рассказали, что в деревне Стволовичи мужчина на своем участке выкопал артснаряд.
«Со слов жителя, он занимался на своем участке подготовкой траншеи под фундамент для гаража и выкопал артснаряд», — сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Сотрудники РОВД и саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 оперативно выехали на место находки. Территорию немедленно обследовали. Прочих снарядов обнаружено не было.
Артснаряд, по словам специалистов, относится к арсеналу ВОВ.
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