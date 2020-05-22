При ДТП в Добрушском районе пострадал двухлетний ребенок. Он был не пристегнут ремнем безопасности
В УГАИ УВД Гомельского облисполкома сообщили, что 21 мая в Добрушском районе произошло ДТП, в котором пострадал двухлетний ребенок.
«Водитель 35-ти лет при выезде со второстепенной дороги не уступил движение. В результате чего столкнулся с автомобилем «Урал», — пояснили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Водитель Audi перевозил в своем автомобиле ребенка. Он прострадал при столкновении. Как удалось выснить сотрудникам УГАИ, девочка не была пристегнута ремнем безопасности, а в машине отсутствовало детское кресло.
Ребенка оперативно доставили в больницу, оказали помощи и отпустили домой.
Как оказалось, мужчина с 2018 года лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
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