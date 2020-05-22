Упс! Председатель общества анестезиологов-реаниматологов дал цифры по умершим от COVID-19 в Беларуси, которые сильно выше официальной статистики

По данным общества, за апрель только в Минске умерли 117 человек с коронавирусом. При этом по официальным данным на 22 мая было 190 умерших по всей стране

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22 мая прошел вебинар Белорусского общества анестезиологов-реаниматологов на тему «Практические аспекты оказания анестезиолого-реанимационной помощи пациентам с инфекцией COVID-19». На вебинаре председатель общества Александр Дзядзько привел цифры по умершим от коронавируса в Беларуси в апреле.

- А что у нас? Вот за апрель данные обсчитали в городе Минске. У нас летальность составила 27%, что, в общем-то, сопоставимо с теми цифрами, которые представили иностранные специалисты, - говорит Александр Дзядзько.

На слайде приводятся данные: «Умерло 27% (117 чел.), продолжили лечение 12% (54 чел.), переведено 61% (265 чел.)». Есть там и другие любопытные цифры: например, из всех умерших пациентов с инфекцией COVID-19 70,3% находилось на ИВЛ. А летальность среди пациентов на ИВЛ в целом достигла 32% по стране, это почти каждый третий.

А это данные по тем, кто находился на ИВЛ в апреле. Скриншот конференции.

Приведенные данные удивляют. Так, согласно данным Минздрава на 30 апреля, по всей стране насчитывалось 89 умерших от пневмонии, осложненной коронавирусной инфекцией и другими сопутствующими заболеваниями. На 1 мая их было в общей сложности 93 человека. На сегодня, 22 мая, по официальным данным Минздрава, в Беларуси насчитывается 190 умерших. Откуда такое расхождение в числе умерших и уровне смертности в целом, пока не ясно.

СПРАВКА

Александра Дзядзько называют одним из лучших анестезиологов-реаниматологов Беларуси. Доктор медицинских наук, в медицине 37 лет. Был в команде врачей, которые в 2008 году впервые в стране выполнили операцию по пересадке печени. В 2016 году был отмечен Государственной премией за разработку и внедрение технологий трансплантации органов у детей и взрослых.

25 января 2019 года Александр Дзядзько был в группе ученых, которым дипломы доктора наук вручил Александр Лукашенко. А 15 мая 2019 года его задержали по подозрению в «получении взяток от представителей коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию». Но спустя 5 дней отпустили на работу под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ОФИЦИАЛЬНО

Минздрав: «Речь шла об общей летальности в реанимациях учреждений здравоохранения Минска»

В своем Телеграм-канале Минздрав прокомментировал вебинар и озвученные на нем цифры:

- Сегодня на вебинар белорусского общества анестезиологов-реаниматологов «Практические аспекты оказания анестезиолого-реанимационной помощи пациентам с инфекцией COVID-19» заглянул журналист. В связи с тем, что перепуганный данными, которые привел председатель организации, журналист выставил как суперновость в одной из социальных сетей, мы попросили заведующего отделом Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, главного внештатного специалиста Минздрава, доктора медицинских наук Александра Дзядзько прокомментировать ситуацию:

«Речь шла об общей летальности в реанимациях учреждений здравоохранения Минска, которые были задействованы в оказании медицинской помощи пациентам пульмонологического профиля. Туда включены не только случаи подтвержденной инфекции COVID-19, но и те вероятные случаи, когда в процессе уточняющей диагностики диагноз коронавирус был снят и были выявлены пневмонии другой этиологии (вирусная, бактериальная, гипостатические и др). Статистика приведена за все время работы перепрофилированных учреждений, начиная с марта месяца. Кроме того, хочу напомнить всем, что в официальную статистику включаются пациенты после патоморфологического подтверждения диагноза - что может занимать от 7 до 14 дней. Поэтому часть пациентов, которые умерли в апреле, были включены в статистику в мае. Цифры были приведены для специалистов, чтобы сравнить с общей летальностью других стран. Не лишним будет напомнить, что половина пациентов с выявленной инфекцией COVID-19, находится именно в Минске. Еще раз призываем всех журналистов внимательнее относиться к информации, особенно к той, которую обсуждают специалисты на узкопрофильных вебинарах».